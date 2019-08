Esporte Seleção brasileira masculina de vôlei vence amistoso contra Argentina em Campinas Brasil bateu a equipe argentina por 3 sets 0 - com parciais de 25/13, 25/19 e 25/20

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu nesta sexta-feira a Argentina por 3 sets 0 - com parciais de 25/13, 25/19 e 25/20 -, no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), em amistoso de preparação dos dois países para a disputa do Sul-Americano e da Copa do Mundo, que será no Japão. Este foi o terceiro dos quatro jogos programados entre as seleções, que voltam a s...