Esporte Seleção brasileira feminina de vôlei inicia a Copa do Mundo contra a Sérvia Na Copa do Mundo, as 12 seleções se enfrentam e a equipe que somar o maior número de pontos se sagrará a campeã

As seleções brasileiras feminina e masculina de vôlei conheceram nesta quarta-feira os adversários e a sequência de jogos que terão na busca pelos títulos da Copa do Mundo - ambos os naipes serão realizados no Japão. As mulheres, que lutam por um título inédito, irão competir primeiro, entre os dias 14 e 29 deste mês. Na sequência, entre os dias 1.º e 15 de outubro, o...