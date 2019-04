Esporte Seleção brasileira feminina conquista torneio em Hong Kong e garante vaga na elite do rúgbi Equipe garante título inédito ao bater a Escócia e encerrar campanha perfeita na competição

A seleção brasileira feminina de Rugby Sevens fez história mais uma vez nesta sexta-feira (05). Na China, o time nacional conquistou pela primeira vez o título do World Rugby Women's Sevens Series, o famoso Hong Kong Sevens, com a vitória na final sobre a Escócia por 28 a 19, e garantiu uma vaga na elite do rúgbi - pela segunda vez estará entre as equipes fixas da Série M...