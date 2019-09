Esporte Seleção brasileira faz teste a 50 dias da Copa do Mundo sub-17 Depois de enfrentar a Coreia do Sul, a seleção sub-17 ainda terá mais dois desafios na Inglaterra. Enfrenta os donos da casa, no domingo, e a Austrália, na terça-feira (10)

A 50 dias da Copa do Mundo Sub-17, a seleção brasileira da categoria faz um dos últimos testes para a competição, que será disputada entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro, em três sedes brasileiras - Goiânia, entre elas. O Brasil, do técnico Guilherme Dalla Déa, vai enfrentar a Coreia do Sul nesta sexta-feira (6), às 11 horas, no St George’s Park, em Londres. ...