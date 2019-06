Esporte Seleção brasileira faz primeiro treino em Minas desfalcada de três jogadores O lateral-esquerdo Filipe Luís, o meia Fernandinho e o atacante Richarlison foram os desfalques no treino

A seleção brasileira realizou neste sábado o primeiro trabalho em Belo Horizonte voltado ao jogo contra a Argentina, no estádio do Mineirão, nesta terça-feira, pela semifinal da Copa América. A atividade no CT do Atlético-MG, a Cidade do Galo, não teve a presença de três dos 23 convocados. O lateral-esquerdo Filipe Luís, o meia Fernandinho e o atacante Richarlison foram o...