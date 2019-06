Esporte Seleção brasileira faz homenagem a 1919 e vai jogar de branco na Copa América A camisa branca foi lançada pela CBF em abril, em evento que marcou a posse do novo presidente da entidade, Rogério Caboclo

A seleção brasileira vai entrar em campo nesta sexta-feira, para a estreia da Copa América, com um uniforme bem diferente do habitual. O time do técnico Tite vai enfrentar a Bolívia, no Morumbi, de camisas brancas e não com a tradicional cor amarela. A peça é um lançamento da CBF para reproduzir o modelo usado pelo Brasil em 1919, ano da conquista do primeiro título d...