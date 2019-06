Esporte Seleção brasileira faz as contas para se classificar às oitavas de final Diante das italianas, que têm duas vitórias em dois jogos e já estão confirmadas na sequência da competição, o time do técnico Vadão garante a classificação com uma vitória

Após a derrota, de virada, por 3 a 2 para a Austrália e a goleada da Itália por 5 a 0 sobre a Jamaica na 2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo de futebol feminino, a seleção brasileira chega ao último jogo da primeira fase do Mundial, disputado na França, podendo garantir vaga nas oitavas de final com todos os resultados possíveis. Diante das italianas, que têm duas vitóri...