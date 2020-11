Esporte Seleção brasileira faz último treino antes de enfrentar a Venezuela No quarto dia de atividades na Granja Comary, Tite orientou um trabalho técnico-tático sem divisão entre titulares e reservas e não permitiu a transmissão das atividades de bolas paradas defensivas

O técnico Tite comandou nesta quinta-feira (12) de manhã o último treino preparatório da seleção brasileira antes de enfrentar a Venezuela pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. O jogo será nesta sexa-feira, às 21h30, no estádio do Morumbi. No quarto dia de atividades na Granja Comary, Tite orientou um trabalho técnico-tático sem divisã...