Esporte Seleção brasileira encara a França nas oitavas de final da Copa do Mundo Marta, Cristiane, Formiga e cia duelam contra as francesas neste domingo (23), a partir das 16 horas

Foi necessário aguardar até o último jogo da fase de classificação, mas o Brasil conheceu, nesta quinta-feira (20), sua próxima adversária na Copa do Mundo. A seleção brasileira vai enfrentar as donas da casa, a França, no próximo domingo (23), a partir das 16 horas (de Brasília), em La Havre. Com a vitória, por 2 a 0, do Chile sobre a Tailândia, o caminho brasi...