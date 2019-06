Esporte Seleção brasileira desembarca na França para Copa do Mundo Equipe do Brasil chega a Grenoble para disputar Copa do Mundo de Futebol Feminino

Após período de 15 dias de preparação em Portugal, a delegação da seleção brasileira fez longa viagem para a França, nesta quarta-feira (5), e desembarcou em Grenoble, onde estreia na Copa do Mundo no próximo domingo (9), às 10h30 (de Brasília) contra a seleção da Jamaica. Em Grenoble, a equipe brasileira realizará treinos no Estádio Paul Bourgeat, enquanto o jogo...