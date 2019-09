Esporte Seleção brasileira decepciona e perde para o Peru, no Estados Unidos Com Neymar entrando só na reta final do 2º tempo e estreia de Vinícius Júnior, Brasil tem noite apagada e falha de Ederson

Em um jogo no qual Tite só utilizou Neymar a partir dos 17 minutos do segundo tempo, a seleção brasileira decepcionou, no início da madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), ao ser derrotada pelo Peru por 1 a 0, em Los Angeles, em seu segundo amistoso após a conquista do título da Copa América, no mês passado. O time nacional vinha de um empate por ...