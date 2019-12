Esporte Seleção brasileira de vôlei sentado treina em Goiânia Equipe realiza sete jogos amistosos. Preparação na capital começou sexta (29) e vai até quarta (4)

A equipe paralímpica feminina de vôlei sentado está em Goiânia para realização de jogos amistosos e treinamentos que visam as Paralímpiadas de Tóquio 2020. Os trabalhos começaram na sexta-feira (29) e se estenderão até está quarta (4). Além dos treinos físicos e táticos, no Centro de Excelência do Esporte, o técnico José Guedes conta com jogos amistosos, contra equipe...