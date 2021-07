Esporte Seleção brasileira de vôlei feminino vence Coreia do Sul na estreia Equipe brasileira despachou coreanas em sets diretos

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Em sua estreia nas Olimpíadas de Tóquio, a seleção feminina de vôlei derrotou a Coreia do Sul por 3 a sets a 0 (25/10, 25/22 e 25/19), na Ariake Arena, na manhã deste domingo (25). A seleção começou o duelo com Camila Brait, Macris, Gabi, Tandara, Carol, Fernanda Garay e Carol Gattaz. Gabi, com um toque sútil por cima do bloqueio, coloco...