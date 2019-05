Esporte Seleção brasileira de basquete realizará treinamentos em Anápolis, antes do Mundial Segundo a Federação Goiana de Basquete, equipe nacional vai se preparar na cidade goiana a partir do dia 25 de julho

A seleção brasileira de basquete realizará um período de treinamentos em Anápolis, antes da disputa do Mundial da China 2019. A informação é da Federação Goiana de Basquete (FGB). Segundo a entidade, a principal equipe do Brasil vai treinar na cidade goiana entre os dias 25 de julho e 5 de agosto. Ainda de acordo com a FGB, existe a expectativa que a seleção brasileira d...