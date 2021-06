Esporte Seleção brasileira chega em Goiânia no sábado e treina na Serrinha após jogo Brasil desembarca sábado à noite na capital goiana, joga contra o Equador no domingo (27) e realiza treino no Estádio da Serrinha na segunda-feira

Após a vitória sobre a Colômbia, por 2 a 1, a seleção brasileira definiu como será a programação em sua passagem por Goiânia para enfrentar o Equador pela 5ª rodada do Grupo B da Copa América. O time comandado pelo técnico Tite desembarca na capital no sábado (26), joga no domingo, no Estádio Olímpico, e realiza um treino regenerativo no Estádio da Serrinha na segunda-feira (...