Esporte Seleção brasileira aguarda Richarlison em Belo Horizonte nesta segunda-feira Jogador está em fase final de recuperação após ser diagnosticado com caxumba

A seleção brasileira teve uma manhã de sábado de avaliações médicas e clínicas de jogadores do elenco. Após o desembarque do time em Belo Horizonte, na noite de sexta-feira, os médicos realizaram exames de imagem em dois jogadores lesionados e acompanharam a recuperação de Richarlison, diagnosticado com caxumba. A expectativa da comissão técnica é ter o atacante de v...