Seleção bate França com virada no 2º tempo e decide Mundial Sub-17 com México

Com uma improvável virada no segundo tempo, a seleção brasileira está classificada à final do Mundial Sub-17. Após ir ao intervalo perdendo por 2 a 0, a equipe superou a França por 3 a 2, no Bezerrão, no Gama (DF), para delírio dos 13.587 torcedores presentes ao estádio nesta quinta-feira. Na decisão, marcada para domingo, às 19 hor...