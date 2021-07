Esporte Seleção argentina chega em Buenos Aires com aglomeração e muita festa Nenhuma celebração institucional está planejada pela Associação Futebolística Argentina, devido às medidas de combate à pandemia de covid-19

A Argentina desembarcou na manhã deste domingo (11) em Buenos Aires. Após o título na Copa América contra o Brasil, no Maracanã, a seleção quebrou um tabu de 28 anos, que levou os torcedores às ruas. Em uma grande aglomeração, os 'hermanos' não esconderam a felicidade. Com a multidão nas ruas e as comemorações acontecendo desde o apito final da partida, foi necess...