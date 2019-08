Esporte Seis meses após incêndio, famílias de vítimas reclamam de omissão do Flamengo A maioria das famílias das vítimas fatais ainda não foi indenizada pelo Flamengo e as negociações estão travadas

Seis meses após um incêndio de grandes proporções nas instalações do Ninho do Urubu deixar dez atletas mortos e três feridos, a maioria das famílias das vítimas fatais ainda não foi indenizada pelo Flamengo e as negociações estão travadas. Por enquanto, o clube entrou em acordo só com os familiares de Athila Paixão e Gedson Santos, além do pai de Rykelmo Souza - a mãe d...