Esporte Seis diretores do Barcelona pedem demissão e detonam o presidente Bartomeu Antes de sair, os dirigentes que renunciaram a seus cargos pediram novas eleições no clube

Uma crise se instalou no Barcelona em meio à pandemia do novo coronavírus. Nesta sexta-feira (10), seis diretores renunciaram a seus cargos, deixando críticas especialmente à gestão do presidente Josep Maria Bartomeu. O clube e o mandatário ainda não se pronunciaram oficialmente sobre as renúncias. Deixaram o clube Emili Rousaud e Enrique Tombas, dois dos quatro...