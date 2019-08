Esporte “Sei como jogar defensivamente com Giannis”, diz Petrovic sobre astro grego Em Anápolis, treinando a seleção brasileira masculina de basquete para o primeiro de uma série de amistosos até a Copa do Mundo da China, o croata Aleksandar Petrovic, técnico da equipe, falou ao POPULAR sobre a preparação para o campeonato, que começa em 31 de agosto. O Brasil enfrenta, na 1ª fase, Montenegro, Nova Zelândia e a Grécia de Giannis Antetokuonmpo, que, garante, ele já sabe como parar. Com um time que mescla jogadores veteranos, como Leandrinho, Marcelinho e Anderson Varejão, e novatos, como Didi Louzada, draftado pelo New Orleans Pelicans, da NBA, a seleção fica em Goiás até quinta-feira (8), quando enfrenta o Uruguai. Confira o papo com Petrovic sobre, entre outros assuntos, Mundial, Didi, ausências e público goiano.

Como avalia o grupo F, em que o Brasil está na Copa do Mundo da China? É difícil não só porque nós temos a Grécia no nosso grupo, mas agora, eu não penso muito sobre Nova Zelândia, Grécia e Montenegro. Só penso no Brasil e vai ser assim pelos próximos 15 dias. Depois do torneio na França, a gente vai começar a pensar com os nossos oponentes e a nos prepar...