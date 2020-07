Esporte Seguro, Bottas vence o GP da Áustria em corrida caótica; Hamilton é punido no fim Finlandês liderou tanto o treino de classificação como a primeira prova da temporada; Leclerc e Norris completam o pódio

Com uma atuação segura, bem a seu estilo, o finlandês Valtteri Bottas sustentou a primeira colocação do começo ao fim, resistindo às investidas do companheiro de Mercedes Lewis Hamilton, e venceu o GP da Áustria, faturando a primeira vitória da temporada de 2020 da Fórmula 1. Bottas conquistou a oitava vitória na carreira, a segunda no cir...