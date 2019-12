Esporte Seguranças da Fifa vetam faixa 'Marielle presente' na final do Mundial Torcedores do Flamengo pretendiam homenagear a vereadora carioca assinada em março de 2018

Torcedores do Flamengo levaram uma faixa em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros no centro do Rio de Janeiro em março de 2018, para a final do Mundial de Clubes neste sábado, no estádio Khalifa Internacional, em Doha, no Catar, mas foram vetados pelos seguranças da Fifa. De acordo com o globoesporte.com, os tor...