Esporte Segurança do Atlético-GO luta contra Covid-19 Marcelo Ricardo está internado para se recuperar da doença

A felicidade do título de campeão goiano contrasta com a preocupação em relação à saúde de Marcelo Ricardo, de 47 anos, que trabalha como segurança do clube e está internado em unidade de terapia intensiva para se recuperar da Covid-19.Na tarde deste domingo (28) o clube rubro-negro precisou desmentir boatos, sobre a morte do funcionário, que estavam se espalhando ...