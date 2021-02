Esporte Segurança do Atlético-GO é internado com Covid-19 Marcelo Ricardo, conhecido como Marcelão, estaria com pulmões comprometidos e foi levado para uma UTI

O segurança do Atlético-GO, Marcelo Ricardo, mais conhecido como Marcelão, está internado em um hospital em Goiânia com Covid-19. A informação confirmada assessoria do clube rubro-negro. O profissional está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas o local não foi divulgado pela equipe atleticana. Marcelão é o segundo caso recente no clube rubro-negro com C...