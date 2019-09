Esporte Segurança é reforçada em retorno às pistas no Goiás Superbike Um mês após acidente que causou morte de piloto, evento anuncia mudanças, incluindo extinção de categoria em que Welles Lins corria

Um mês depois da morte do piloto Welles Lins de Carvalho Balbino, de 31 anos, a organização do Goiás Superbike anunciou o retorno das máquinas da modalidade para disputa da 4ª etapa do campeonato, neste final de semana. Novidades marcaram a divulgação, em especial as voltadas para melhorias de segurança no autódromo de Goiânia e a extinção da categoria em que o piloto...