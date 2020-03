Esporte Segundo PM, dez foram presos após confronto de torcidas organizadas em Aparecida; veja vídeos Tenente Cridiney Teixeira informou que duas pessoas seguem presas e foram autuadas em flagrante por tentativa de homicídio. Confronto teve três vítimas: dois baleados e um atropelado. Clubes lamentaram ocorrido

Antes do clássico deste domingo (1), torcedores de Goiás e Vila Nova se enfrentaram em Aparecida de Goiânia. Segundo o Tenente Cridiney Teixeira, da Polícia Militar, duas pessoas foram baleadas, uma atropelada e dez foram presas. A Polícia Militar não informou nomes de vítimas e autores. Torcedores do Goiás atacaram os do Vila Nova, que se concentravam para irem ao estádio. A pa...