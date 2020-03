Esporte Segundo patrocinador avisa que suspenderá contrato com Goiás Depois da MarjoSports, a Philco avisou que vai suspender o contrato de patrocínio durante a paralisação do futebol brasileiro

Após a MarjoSports avisar que suspenderá o contrato de patrocínio em vigência com o Goiás, mais uma empresa, a Philco, informou a direção esmeraldina que deixará de repassar valores ao clube alviverde durante a paralisação do futebol brasileiro. O valor anual do patrocínio gira em torno de R$ 1,2 milhão. "Alguns patrocinadores já demonstraram que não vão ter cond...