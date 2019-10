Esporte Segundo o Goiás, mandante do jogo, ingressos para torcida do Flamengo estão esgotados Alviverde enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (31), às 20 horas, no Serra Dourada

O Goiás informou, no início da tarde desta quarta-feira (30), que os ingressos para a torcida do Flamengo na partida desta quinta-feira (31), no Serra Dourada, estão esgotados. Foram vendidos 19.324 bilhetes para os setores em que os flamenguistas vão ocupar - 3,8 mil lugares na cadeira e 15.524 na arquibancada. A mesma quantidade de ingressos será destinada aos to...