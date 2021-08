Esporte Segundo mais jovem da Série A, Eduardo Barroca vive fase de afirmação Atlético-GO enfrenta a Chape e técnico tem desafio de seguir na parte de cima da classificação

O Atlético-GO recebe a Chapecoense-SC na tarde deste sábado (21), às 17 horas, no Estádio Antônio Accioly, com a responsabilidade de confirmar o favoritismo que é atribuído ao clube goiano diante da equipe que segura a lanterna da Série A do Brasileiro. É um desafio que, se parece elementar, não é tão simples assim. O Dragão carrega a pressão de não vencer em casa desde o...