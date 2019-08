Esporte Segundo duelo contra Chile marca despedida de seleção sub-17 por Goiânia

A seleção brasileira sub-17 se despede neste sábado (17) de Goiânia. A equipe faz mais um amistoso com o Chile, às 14 horas, no Estádio Olímpico. Assim, o time comandado pelo técnico Guilherme Dalla Déa iniciou etapa de adaptação ao Planalto Central, onde fará jogos na Copa do Mundo da categoria, que terá Goiânia como uma das três sedes entre outubro e novembro deste ...