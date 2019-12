Esporte Segundo atacante contratado do elenco é confirmado pelo Vila Nova Dimba é ex-jogador do Aparecida e fez seis gols em nove jogos na temporada

O Vila Nova anunciou, nesta quinta-feira (12), a contratação do seu segundo atacante para a temporada 2020. Marcus Vinícius de Lima, de 26 anos, jogará pelo Tigre no ano que vem. Ele, no entanto, é mais conhecido como “Dimba”, por causa do parentesco com o ex-atacante, que é tio do novo jogador vilanovense. Assim como todas as contratações do Tigre, o tempo de contrato ...