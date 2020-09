Esporte Segunda etapa da Superbike Brasil será realizada em Goiânia, no domingo (6) Piloto da equipe Honda Racing, Eric Granado, desembarcou nesta quarta-feira na cidade ocupando a liderança da competição, com 25 pontos concedidos pela vitória e um pela pole no traçado paulista

Depois de abrir a temporada no último final de semana em Interlagos, a Superbike Brasil segue para Goiânia, para a realização da segunda etapa do calendário no próximo domingo (6). Piloto da equipe Honda Racing, Eric Granado desembarcou nesta quarta-feira na cidade ocupando a liderança da competição, com 25 pontos concedidos pela vitória e um pela pole no traçado paul...