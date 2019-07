Esporte Seedorf é demitido do cargo de técnico de Camarões após decepção na Copa Africana O anúncio foi feito pela Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot, na sigla em francês), em seu site oficial, em um comunicado no qual também revela a saída do auxiliar técnico Patrick Kluivert

A seleção de Camarões começou a Copa Africana de Nações, que está em disputa no Egito, com o rótulo de grande favorito por defender o título conquistado na última edição, em 2017, e por ter jogadores de destaque no futebol internacional em seu elenco. Mas o time decepcionou na competição ao ser eliminado nas oitavas de final pela Nigéria e isso custou caro à comissão t...