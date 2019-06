Esporte Sede do Cruzeiro tem pichação contra a diretoria: 'Itair Wagner sai ou morre' A assessoria do clube mineiro informou que o local possui várias câmeras de segurança e os pichadores já estão sendo identificados

A sede do Cruzeiro amanheceu neste sábado (22) pichada. O ato foi endereçado ao presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e ao diretor de futebol, Itair Machado. "Itair Wagner sai ou morre", trazia a mensagem. Ainda pela manhã, o protesto foi coberto com tinta azul. A assessoria do clube mineiro informou que o local possui várias câmeras de segurança e os pichador...