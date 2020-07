Esporte Sede da Copa do Mundo em 2022, Catar pleiteia sediar Olimpíada de 2032 A disputa para para sediar o megaevento já inclui a cidade de Queensland (Austrália), apontada como favorita, além de Espanha, Alemanha, Índia, Indonésia, Países Baixos, e uma candidatura conjunta entre Coreias do Sul e do Norte

O Comitê Olímpico do Catar (QOC, sigla em inglês) manifestou-se oficialmente interessado em sediar os Jogos Olímpicos de 2032. Nesta segunda-feira (27), a entidade entregou o pedido para ingressar no “diálogo contínuo” para receber uma edição futura do evento olímpico e paralímpico, em carta enviada ao Comitê Olímpico Internacional (COI), em Lausanne (Suiça). O p...