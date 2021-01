Esporte Secretarias de esporte em estágios diferentes No Estado, secretaria de Esporte pode passar por mudança no comando. No município, momento ainda é de estabelecer prioridades

As políticas públicas para o esporte em Goiânia e em Goiás passam pelas secretarias recriadas pelas atuais gestões, que têm a área em estágios diferentes neste início de 2021. Recriada no início do governo Ronaldo Caiado (DEM), a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) pode ter mudança no seu comando na metade da gestão. Goiânia voltou a ter uma secretaria espe...