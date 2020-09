Esporte Secretaria do Esporte do governo Bolsonaro perde 2/3 dos funcionários Contrato com 524 terceirizados chegou ao fim e não foi renovado por Ministério da Cidadania

A Secretaria Especial do Esporte do governo Jair Bolsonaro (sem partido), vinculada ao Ministério da Cidadania, começou esta semana com 524 funcionários a menos, equivalente a dois terços do seu quadro. Essas vagas, preenchidas por profissionais terceirizados em áreas técnicas e administrativas, existiam desde setembro de 2015, quando o extinto Ministério do Esp...