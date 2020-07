Esporte Secretaria de Saúde libera futebol em SC e confirma a retomada do Catarinense

O Campeonato Catarinense será retomado nesta quarta-feira, agora com a confirmação da Secretaria de Saúde do Estado após a assinatura, feita pelo secretário André Motta Ribeiro, da portaria nº 466, que regulamenta as competições de futebol profissional em Santa Catarina. Junto com a liberação há uma série de protocolos a serem respeitados pelos clubes nesta retom...