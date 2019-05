Esporte Secretaria de Esporte solicita que jogo entre Vila Nova e São Bento não seja no Serra Dourada Partida, marcada para o dia 11 de junho pela 8ª rodada da Série B, pode ser alterada devido a sequência de jogos em curto espaço de tempo que o estádio receberá; administração afirma que gramado não tem condições

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, por meio da Superintendência de Infraestrutura Esportiva e Turística, solicitou que a partida entre Vila Nova e São Bento, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 11 de junho, não seja na praça esportiva, local que já está confirmado. O motivo seriam as condições do gramado em sequência de jogos e...