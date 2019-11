Esporte Secretaria de Esporte avalia adequações em iluminação do Estádio Olímpico Durante disputa do Mundial, configuração da iluminação da praça esportiva foi modificada e pasta estuda alteração

Após o término do Mundial sub-17, o Estádio Olímpico voltou para as mãos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). A pasta avalia a necessidade de uma nova configuração da iluminação da praça esportiva. Durante os jogos do Mundial, ficou perceptível que a iluminação do gramado ficou diferente do habitual. Ou seja, perto das laterais o campo estava mais e...