Henderson Rodrigues (Solidariedade), de 59 anos, completou um mês à frente da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e espera cumprir tarefas como fortalecer o esporte nos municípios e aperfeiçoar os projetos que já estão em andamento. O secretário ressaltou as dificuldades com o enfrentamento da crise sanitária gerada pela pandemia e os reflexos no esporte, mas destacou que a pasta planeja ações para colocar em prática na retomada da normalidade.

Nomeado em 19 de fevereiro para assumir o lugar de Rafael Rahif, que tocou a pasta nos dois anos iniciais da gestão do governador Ronaldo Caiado (DEM), Henderson Rodrigues explicou que o principal norte de sua administração será criar parcerias para levar o esporte para os municípios. Segundo ele, o intuito é gerar transformação no convívio pessoal, disseminar os valores do esporte na formação do caráter e descobrir potenciais atletas para o alto rendimento. “O caminho que vamos perseguir aqui na secretaria é levar esporte e lazer aos municípios e trazer profissionais ao seu desenvolvimento e excelência”, salientou Henderson Rodrigues.

O novo secretário lembrou que existem diversos municípios goianos que são ávidos pela prática do esporte e lazer, mas que existem muitos outros que podem ser estimulados. De acordo com Henderson Rodrigues, a Seel trabalha com mapeamento das regiões e busca parcerias com a iniciativa privada e com as entidades classistas para costurar ações e promover o esporte e o lazer nos mais diversos municípios.

“Você precisa ter uma aproximação com as entidades classistas, com as federações e também com parceiros do setor privado, que podem apoiar tanto na infraestrutura como na organização. Vamos fazer termos de cooperação em ações. Isso tudo está sendo mapeado”, garantiu o secretário.

Após um mês como secretário, Henderson Rodrigues afirmou que a recepção de seu nome no meio esportivo é “excelente”. O gestor é formado em administração e nunca teve ligação com gestão no esporte ou trabalho na área, mas disse que praticou diferentes esportes na juventude como judô, futebol, futebol de salão, futebol americano, beisebol, basquete, entre outros. De acordo com Henderson Rodrigues, ser do meio esportivo não é uma prerrogativa decisiva para o sucesso no comando da pasta.

“O importante é fazer a gestão compartilhada para construir um só caminho que é fazer esporte e lazer. Não existe melindre comigo. Mostro minha opinião, mas escuto e sei entender as necessidades do outro lado. A empatia é natural”, argumentou Henderson Rodrigues.

O secretário revelou que houve poucas mudanças no quadro da Seel com sua chegada e elogiou a equipe que compõe a pasta. “A equipe da secretaria é excelente, muito motivada e toda voltada para o desenvolvimento”, destacou Henderson Rodrigues.

Em meio à pandemia e apesar das dificuldades que o momento impõe, o novo secretário disse que tem orçamento adequado para tocar os projetos da pasta. “O que posso dizer é que o orçamento está apto para poder funcionar a secretaria. Existem as rubricas específicas, esse não é o problema para o estado, que nos dá condições para desenvolver. Você trabalha dentro de um orçamento programado”, concluiu o secretário Henderson Rodrigues.

Aprovação à paralisação das atividades esportivas

O decreto de escalonamento 14 x 14 das atividades não essenciais por causa do combate à pandemia da Covid-19 atingiu o esporte, uma vez que eventos esportivos estão proibidos em Goiás até o dia 30 de março. O secretário Henderson Rodrigues disse que foi procurado para ouvir as demandas do futebol, mas se posicionou a favor da paralisação dos campeonatos.

“Nós conversamos com eles e o entendimento é atender o decreto, não tem outra forma. Não adianta tentar criar uma solução de curto tempo. Vamos ter de esperar, daqui a pouco terá a abertura dessa suspensão. Estamos passando por um processo diferente e teremos de nos adaptar”, explicou o secretário.

De acordo com Henderson Rodrigues, a demanda para seguir com as competições esportivas não foi exclusiva do futebol. Para, há a necessidade de compreensão a um problema que não está restrito a Goiás.

“O Brasil inteiro está desta forma. Temos de entender esse processo e não é só o futebol. As outras federações como as de vôlei, de basquete e de natação, por exemplo, também têm seus atletas e o desenvolvimento de seus campeonatos. Temos de compreender que esse é um processo que é maior”, destacou Henderson Rodrigues.

Para o secretário, o esforço nessas duas semanas de paralisação dos eventos esportivos pode valer a pena caso o resultado das medidas restritivas sejam eficientes. Ele diz que o esporte terá capacidade de se adequar para dar sequência às atividades no futuro.