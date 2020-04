Esporte Secretário de Guedes diz que futebol pode ser retomado em breve, mas sem torcida Ele afirmou que vem mantendo conversas com a CBF e que serão adotados protocolos para garantir a segurança de atletas e todos os participantes

O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, disse que os jogos de futebol poderão ser retomados "em breve", mas portões fechados no Brasil. Ele afirmou que vem mantendo conversas com a CBF e que serão adotados protocolos para garantir a segurança de atletas e todos os participantes. "Isso será em breve. O po...