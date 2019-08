Esporte Secretário de Esporte e Lazer promete pagamento de bolsas do Pró-Atleta a partir deste mês Rafael Rahif participou, nesta quarta-feira (7), de live no novo web estúdio da redação do POPULAR e falou das ações na pasta após mais de sete meses de gestão

O secretário estadual de Esporte e Lazer de Goiás, Rafael Rahif, foi entrevistado, na manhã desta quarta-feira (7), no novo web estúdio do jornal O POPULAR. A conversa, com a editora de Esporte, Paula Parreira, está disponível na página do Facebook e no site do jornal (confira vídeo abaixo). Na live, o titular da pasta, à frente do cargo desde o início da gestão Ron...