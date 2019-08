Esporte Secretário de Esporte e Lazer é entrevistado em live do POPULAR nesta quarta-feira Ele é o titular da pasta que foi recriada pelo governo de Goiás após quatro anos de extinção

O Secretário do Esporte e Lazer, o advogado Rafael Rahif será entrevistado ao vivo no novo Web estúdio POPULAR na manhã desta quarta-feira, às 10 horas. Ele é o titular da pasta que foi recriada pelo governo de Goiás após quatro anos de extinção. Ele falará sobre as ações à frente da secretaria, a gestão das praças esportivas que estão sob sua responsabilidade e aind...