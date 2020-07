Esporte Sebastian Vettel pode se aposentar se não tiver boa proposta para 2021 Quatro vezes campeão deixará a Ferrari no final do ano, após não ter seu contrato renovado

O piloto alemão Sebastian Vettel revelou, nesta quinta-feira, na Áustria, onde acontece no domingo a primeira corrida de Fórmula 1 da temporada, que está preparado para se aposentar, se ele não receber uma oferta convincente para 2021. O quatro vezes campeão deixará a Ferrari no final do ano, após não ter seu contrato renovado."Quero ter certeza de tomar a decisão cert...