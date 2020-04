A retomada do calendário do futebol nacional ainda é incerta por causa da pandemia do novo coronavírus. Apesar de não ter datas definidas, a Série C seguirá a tabela divulgada antes da paralisação do esporte. O primeiro adversário do Vila Nova será o Manaus-AM, na cidade que vive drama por conta da doença que atinge o mundo.

Os 26 estados e o Distrito Federal vivem situações distintas no cenário nacional. Enquanto alguns lugares são atingidos de forma severa, outras têm momentos menos desesperadores. Com 1106 casos só na capital, o Amazonas entra na lista de Estados mais afetadas pela doença. O diretor de futebol do Vila Nova admitiu receio do que encontrará na cidade na primeira partida do Tigre pela Série C.

“A situação em Manaus está bem complicada. É umas das cidades mais afetadas pelo coronavírus, isso é preocupante. Mas, se a CBF liberar e tiver que jogar lá, vamos reunir com nossos médicos para tomar todas precauções possíveis de proteção para nossos atletas e comissão técnica. (Fica o receio) com certeza. Até porque não sabemos de que lado vem o vírus”, disse Wagner Bueno.

Assim como os demais clubes do País, o Manaus está com atividades paralisadas sem previsão para retorno. O médico da equipe Lucas Mitoso foi diagnosticado com a Covid-19, mas foi curado e está fora do período de transmissão da doença. Segundo assessoria, foi o único ligado ao clube que testou positivo para o vírus.

O médico é filho do presidente do clube Luís Mitoso, que monitora os atletas de longe. Apesar da situação difícil por qual passa a cidade do Amazonas, o dirigente reconhece que o problema é generalizado. “Estamos acompanhando os noticiários, monitorando a situação de nossos atletas e demais funcionários, tanto os que permaneceram em Manaus quanto os que voltaram para as suas cidades”, disse Luís Mitoso.

Apesar do momento de incertezas, o presidente do Manaus espera que este período passe o mais rápido possível. A esperança, ainda, é de que o clube terá um bom ano na Série C. “Estamos na expectativa de poder realizar uma grande competição no Brasileiro da Série C. Com essa pandemia que assombra o mundo, estamos obrigados a refazer nosso planejamento e se reinventar. Contudo, acreditamos que o trabalho realizado no clube dará bons frutos e esperamos lutar pelo acesso, sempre respeitando nossos adversários, que são fortes, tradicionais e de massa”, analisou o presidente do Manaus.

O clube busca ajudar as comunidades ribeirinhas que vivem do turismo, que está parado na região. “Com ajuda de patrocinadores, estamos buscando alternativas para realizar ações e poder dar a nossa contribuição social neste momento tão difícil, distribuindo cestas básicas e máscaras”, finalizou Luís Mitoso.