Esporte Se prefeitura de Goiânia retirar liberação para treinos, Atlético-GO pode recorrer a Aparecida

À espera de uma definição quanto à continuidade dos treinos no centro de treinamento do Dragão, o Atlético poderá ir para outro município fazer treinamentos caso a prefeitura de Goiânia decida proibir, novamente, as atividades de clubes da capital. O primeiro local, a princípio, seria Aparecida de Goiânia, caso o prefeito do município, Gustavo Mendanha, não proíba...