Esporte Se mantiver números do 1º turno, Vila Nova deve garantir classificação

Depois da vitória sobre o Manaus, na segunda-feira (12), o Vila Nova tirou a calculadora do bolso e começou a fazer contas para confirmar classificação à próxima fase da Série C. Desde 2012, quando a competição passou a ser disputada no formato de 20 equipes divididas em dois grupos, 27 pontos é a média para avançar de fase no campeonato. Faltam oito para o time colorado obter a pontuação ...