Esporte Se houver clássico, Atlético-GO pode não fazer concentração de jogadores Clubes esperam divulgação de nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde do Goiás, que vai suspender partidas do Goianão. Jogo contra o Goiás está marcado para quinta-feira (19)

O presidente do Atlético, Adson Batista, pretende se reunir, nas próximas horas, com o departamento médico do clube pra definir quais medidas podem ser tomadas, internamente, em relação à prevenção do novo coronavirus. O clube deve analisar se testes terão de ser feitos com elenco, comissão técnica e funcionários para ter a segurança de que não tenha ninguém contam...